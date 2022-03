Schreuder vol lof over zijn ploeg: "Mijn spelers staan een stap verder dan die van Genk"

Alfred Schreuder pakt 18 op 18 met Club Brugge na 3-1 winst deze middag tegen Racing Genk. Club Brugge verkleint zo de kloof met leider Union tot vijf punten. "We hebben het zelf in hand"

"De supporters kregen vandaag een heel interessante wedstrijd te zien. We hadden ons voorbereid op een 4-3-3 van Genk en plots staan ze met een 5-3-2 aan de aftrap. Genk spiegelde zich aan ons systeem. De eerste helft was een training op hun speigelformatie en de tweede helft bewees dat we daaruit geleerd hebben. Er werd meer ruimte gemaakt en volwassener gespeeld. We maakten ook gebruik van het feit dat hun beide wingbacks een gele kaart hadden gekregen. We gaven meer gas langs de flanken in de tweede helft. Genk is een hele goede ploeg, ook een grote club. Hun spelers staan individueel erg sterk, maar momenteel staan onze spelers een stap verder en dat is vandaag gebleken. Union staat nog steeds terecht aan de leiding, het is een erg goede ploeg. We hebben het zelf in de hand, we moeten blijven vechten als team en naar niemand anders kijken."