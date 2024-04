PSV komt met duidelijk statement over de prijs van Johan Bakayoko

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Bakayoko blijft de nodige progressie boeken. Goed voor PSV op sportief vlak, maar ook voor de portemonnee van de club.

PSV Eindhoven is al volop bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen. Algemeen directeur Marcel Brands kwam daarover een en ander vertellen in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie.

De ploeg is op zoek naar enkele versterkingen, maar probeert ook spelers langer aan boord te houden. Wie wellicht deze zomer niet te houden is, is Rode Duivel Johan Bakayoko. Toch willen de Nederlanders hem niet zomaar laten vertrekken.

Meer dan 35 miljoen euro

Vorige zomer lag er van Brentford een bod van 35 miljoen euro op tafel, maar uiteindelijk ging die transfer niet door. Brands is alvast duidelijk dat ploegen die onze landgenoot willen hebben meer centen op tafel zullen moeten leggen.

“Hij is niet goedkoper geworden, dat is duidelijk”, stelt Brands meteen als de naam van Bakayoko op tafel komt te liggen. “Voor 35 miljoen is Bakayoko niet meer te koop.”

Transfermarkt schat de marktwaarde van Bakayoko momenteel op 40 miljoen euro. Hij ligt in Eindhoven nog tot de zomer van 2026 onder contract. Er zal dus zo goed als zeker meer dan 40 miljoen euro nodig zijn om Bakayoko weg te plukken in de Eredivisie.