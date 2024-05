🎥 Alexis Saelemaekers laat zich goed gaan na historisch moment met Bologna

Zaterdag bevestigde Bologna haar goede vorm door met 0-2 te winnen van Napoli. Na 12 minuten stond die stand al op het scorebord. Uiteindelijk was het toch vooral het verlies van AS Roma dat voor vreugde zorgde bij Bologna.

AS Roma verloor met 2-1 van Atalanta na twee doelpunten van Charles De Ketelaere. Daardoor heeft de club nu zeven punten achterstand op Bologna met nog twee wedstrijden te spelen. Dat zorgde ervoor dat Bologna nu zeker is van Champions League-voetbal volgend seizoen.

De Champions League-hymne zal dus opnieuw klinken in het Stadio Renato Dall'Ara, voor het eerst sinds 1964. En dat tot groot genoegen van de supporters, die dit op passende wijze hebben gevierd.

Dit zou er ook voor kunnen zorgen dat de club met het geld dat het krijgt, de aankoopoptie van Saelemaekers kan lichten. Die maakte er overigens ook een leuk feestje van.

๐Ÿ‘ | Bologna is terug in de Champions League na 59 jaar! ๐Ÿ†๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น



Alexis Saelemaekers was de leider van het feest! ๐Ÿ˜„๐ŸŽ‰ pic.twitter.com/nkP6A92ITI