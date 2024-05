Wat brengt de toekomst? 777 Partners zou Standard alweer aan een andere investeringsgroep kunnen verkopen

Standard zal verkocht worden door 777 Partners, maar dit zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. De Luikse club is namelijk niet het enige bezit van de Amerikaanse investeringsgroep, dat alles aan dezelfde koper zou kunnen verkopen.

Wie zal Standard straks nog willen overnemen? We weten dat 777 Partners de voetbalwereld gaat verlaten, als gevolg van een ware stortvloed aan rechtszaken tegen hen de financiële afgrond waarin zowel de club als de eigenaars zich bevinden.

Maar dit is slechts het begin van een lang proces en de Standard-supporters zullen geduld moeten hebben, want 777 Partners moet een geschikte koper vinden. Het is bekend dat een oude bekende van de club op de loer ligt: Lucien D'Onofrio.

Bill Foley, een Amerikaanse zakenman en miljardair die eerder al interesse toonde in de overname van Sporting Charleroi, heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Hij werd afgeschrikt door de schulden van Standard.

Volgens La Dernière Heure is het mogelijk dat Standard en de andere clubs die eigendom zijn van 777 Partners samen worden verkocht. Er zouden gesprekken gaande zijn tussen 777 en een andere investeringsgroep, dat dus Standard, Genoa, Hertha Berlin, Vasco de Gama en Melbourne FC zou willen overnemen.

Iets waar het Luikse publiek niet meteen wild van wordt. Zij zouden liever een 'lokale' investeerder zien komen, of een met een 'menselijker' gezicht dan dat van 777 Partners.