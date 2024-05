Ruud Vormer twijfelt niet en zegt wie de titel pakt dit jaar

De ontknoping nadert in de Jupiler Pro League. Op zondag 26 mei weten we wie de landstitel heeft gewonnen. Ruud Vormer waagt zich al aan een voorspelling.

De titelstrijd in de Jupiler Pro League is op dit moment razendspannend. Anderlecht, Club Brugge en Union SG kunnen nog kampioen worden.

Als blauw-zwart wint van Union valt er een titelkandidaat weg want dan kan Union de titel niet meer winnen. Blauw-zwart kan ook een grote stap richting de titel zetten.

Ex-speler van Club Brugge, Ruud Vormer, weet al wie er kampioen zal spelen: "Club!", klonk het duidelijk in een interview met De Zondag.

Club Brugge kan bij winst tegen Union, nadien kampioen spelen op het veld van Anderlecht. Iets wat Vormer niet erg zou vinden. "Dat zou mooi zijn. Ik mocht ook al een titel vieren op Anderlecht, in coronatijd."

"Dat was misschien wel de allermooiste, ja. Al was mijn laatste op Antwerp ook fantastisch. Met die op Standard misschien, met mijn handsbal, weet je nog? Elk kampioenschap is geweldig. Ik denk toch maandag te gaan kijken hoor", besluit hij.