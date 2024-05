Real Madrid-coach Carlo Ancelotti neemt binnenkort zeer moeilijke beslissing over Thibaut Courtois

Real Madrid zal de finale van de Champions League binnenkort tegen Borussia Dortmund spelen. Er blijft echter nog één belangrijke vraag over...

Real Madrid heeft zich afgelopen week gekwalificeerd voor de Champions League-finale. Die wordt op 1 juni gespeeld tegen Borussia Dortmund in Wembley.

Wie er tussen de palen zal staan blijft nog maar de vraag. Voor het eerst in lange tijd heeft Real nu drie fitte doelmannen met Kepa, Lunin en Courtois.

Keuzestress dus voor coach Carlo Ancelotti. Die vertelde op een persconferentie dat hij een week voor de finale zal beslissen wie er in doel staat.

"Lunin heeft een fantastisch seizoen gehad, hij heeft ons veel geholpen, daar moet ik rekening mee houden. Maar Courtois is de beste ter wereld als hij in vorm is. Ik beslis een week voor de finale", klonk het.

Courtois maakte onlangs zijn comeback bij Real Madrid. Tegen Cadiz en Granada stond hij in doel. Courtois kon twee keer de nul houden in evenveel wedstrijden. Tegen Bayern München kreeg Lunin de voorkeur.