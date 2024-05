KRC Genk-speler Mark McKenzie laat zich uit over vertrek van Wouter Vrancken op cruciaal moment

Afgelopen week vertrok Wouter Vrancken bij KRC Genk. De coach zal volgend seizoen bij KAA Gent aan de slag gaan. Mark McKenzie sprak over een "emotionele situatie".

Het loopt bij KRC Genk een pak minder dan aan het begin van de play-offs. De club verloor nu al vier wedstrijden na elkaar. De Limburgers moesten ook 13 doelpunten slikken in die matchen.

Bovendien vertrok coach Wouter Vrancken afgelopen week. Hij wil volgend seizoen voor een nieuw avontuur gaan bij KAA Gent waar Hein Vanhaezebrouck zal vertrekken.

Verdediger Mark McKenzie reageerde nog even op dat nieuws. "Een emotionele situatie, maar dat is nu eenmaal voetbal. Spelers komen en gaan, dat geldt ook voor coaches", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Op het einde van de dag moeten we ons focussen op onze job. Ik had Wouter graag als trainer. We hebben samen mooie én moeilijke momenten beleefd, dat maakte de reis zo speciaal."

Vrancken verliet de club niet zonder alle spelers nog succes te wensen. "Ik heb nog even met hem gepraat en hij heeft de groep nog toegesproken. Hij wilde dat we verder ons best bleven doen in deze play-offs. Ik wens hem het allerbeste toe in zijn toekomstige uitdagingen. Nu moeten we de knop omdraaien en verder werken."