🎥 Anderlecht deelt video waarin Romelu Lukaku belangrijke boodschap overbrengt bij jeugdspelers

Romelu Lukaku is vandaag 31 jaar oud geworden. Zijn huidige club en de Rode Duivels feliciteerden hem, net als Anderlecht. RSCA Deelde een video waarin Lukaku advies geeft aan de jeugdspelers van paars-wit toen hij nog bij Inter Milan speelde.

"Hoe oud zijn jullie? U12? Indien je dit jaar misschien 20 doelpunten scoorde, dat is niet genoeg. Ik zeg het je, als spits in jeugdteams moet je minimum één doelpunt per match scoren. Eén doelpunt per match! Totdat je bij de U19 komt of bij de Futures gaat spelen", begint Lukaku.

"Je moet jezelf doelen stellen. En kampioen spelen, elk jaar opnieuw, kampioen, kampioen, kampioen", gaat Lukaku verder, die de jongeren eraan herinnerde dat de eerste ploeg al snel kan komen aankloppen.

"Op 16-jarige leeftijd kan je al bij de eerste ploeg spelen. Jordan en ik, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker. We waren er allemaal toen", benadrukt hij. "Jullie zullen hier een goede opleiding krijgen, om klaar te zijn om prof te worden. Maar het hangt allemaal van jullie af. De club biedt jullie alle structuur: school, gastgezinnen, internaat... Jullie hebben alles. Doe jullie ding."

Advies dat de jonge spelers ongetwijfeld gemotiveerd heeft. Lukaku scoorde bij Anderlecht 41 keer in 98 wedstrijden en was goed voor 17 assists.