🎥 Club Brugge moet serieuze blessure vrezen: Thiago moet huilend van het veld

Club Brugge neemt het maandag op tegen Union SG. Bij een 1-1 tussenstand speelde blauw-zwart een sterkhouder kwijt.

Maandagavond stond de topper tussen Club Brugge en Union SG op de planning. Een erg leuke wedstrijd eindigde vroeger dan verwacht in mineur voor Igor Thiago.

Nusa werd correct van de bal gezet door een Union-speler, maar kwam ten val. Heel ongelukkig belandde de winger recht op de knie van Igor Thiago.

De spits schudde met zijn hoofd naast de zijlijn na de stevige botsing. Uiteindelijk werd het duidelijk dat zijn wedstrijd erop zat. Club Brugge zal vreest nu voor een serieuze blessure. Thiago kwam al huilend van het veld en verstopte zich op de bank meteen in zijn shirt.

In het slechtste geval zit het seizoen van de Braziliaan erop. Dat zou dan ook meteen willen zeggen dat de wedstrijd tegen Union zijn laatste in het shirt van Club Brugge was.

Thiago trekt na dit seizoen naar Brentford voor 37 miljoen euro. Hij speelde 54 wedstrijden voor blauw-zwart waarin hij 29 doelpunten scoorde en zes assists gaf.