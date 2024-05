🎥 Olivier Giroud komt met heel groot nieuws over zijn toekomst

AC Milan neemt binnenkort afscheid van Olivier Giroud. De spits kondigde op sociale media aan dat hij andere oorden zal opzoeken.

Olivier Giroud kwam in 2021 aan bij AC Milan. Hij maakte toen de overstap van Chelsea. Giroud was al goed voor 48 doelpunten en 20 assists in 130 wedstrijden bij de Italiaanse club.

In een bericht op sociale media kondigde een emotionele Giroud zijn vertrek aan. "Ik ben hier om te vertellen dat de volgende twee wedstrijden mijn laatste voor AC Milan zullen zijn", begint hij.

"Ik zal mijn carrière verderzetten in de MLS. Ik ben erg trots op alles wat ik hier bij Milan gedaan heb in drie seizoenen. Dit is het juiste moment om het aan te kondigen. Ik ben wat emotioneel. Mijn verhaal bij Milan loopt dit jaar af, maar de club zal voor altijd in mijn hart blijven."

Hij heeft zelf nog niet bekendgemaakt bij welke club hij zal spelen. De Fransman verklapte wel al dat zijn volgende uitdaging in Amerika zal zijn.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat Giroud tekenen bij LAFC. Zijn laatste twee wedstrijden zijn tegen Torino uit en Salernitana thuis.