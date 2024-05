Wie had dat zien aankomen? Plots moet KAA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck oude riedeltje weer bovenhalen

Het oude riedeltje van weleer is weer helemaal terug bij KAA Gent. Hein Vanhaezebrouck kan niet anders dan het opnieuw bovenhalen.

Het gaat over het vertrek van de sterkhouders in de voorste linie in de winter. Nadien volgde een periode waarin Gent het moeilijk had om te scoren, wat de Buffalo's uiteindelijk deelname aan de Champions' Play-offs kostte. Dat had Gent helemaal achter zich gelaten: het scoorde 3 keer tegen Westerlo, 3 en 4 keer tegen KVM.

"Opvallend en niet opvallend", zegt Hein over het feit dat de aanval plots stokte. "Als je kijkt naar wie scoorde de laatste weken, was dat vaak Gandelman. Hij begon niet tegen OHL en dan mis je heel veel scorend vermogen. We hebben spelers met kwaliteiten aan de bal, maar je hebt ook mannen nodig die kunnen scoren."

Geen fenomeen als Fofana meer

Die zijn er in Gent blijkbaar niet in veelvoud. "Een Gerkens begon voor zijn blessure ook net te scoren en heeft op dat vlak nu wel wat ingeboet. In januari hebben we veel scorend vermogen verloren, daar kun je niet naast kijken. In zo'n matchen als tegen OHL heb je een fenomeen nodig als Fofana die twee-drie man op een hoop dribbelt."

"Of een man die met de ogen dicht binnenknalt als er eens een bal voor zijn voeten valt, zoals Cuypers of Gift Orban", vervolgt Vanhaezebrouck. "Die jongens lopen hier niet meer rond. In dergelijke omstandigheden werken we dan ook nog niet af, als we één tegen één komen of als er ballen in de box komen."

Geen excuses voor KAA Gent

Het doet heimwee krijgen naar vervlogen tijden. "De vorige matchen hebben we wel doelpunten gemaakt. We proberen de juiste keuzes te maken en moeten absoluut meer gaan scoren. Er zijn weinig excuses."