Blessin wapent zich voor 'Mission Impossible: "Met mentaliteit alleen win je geen titel"

Het was misschien wel de match van de laatste kans en hoewel Union nog niet uitgeteld is, is de titel wel veraf voor de Brusselaars.

Mathematisch kan het nog voor Union, maar om echt een reële kans te behouden op de titel, kon Union maar beter winnen van Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Het was nochtans Union dat als eerste tot scoren kwam na een tiental minuten in de tweede helft maar Club trok het laken opnieuw naar zich toe. Uiteindelijk zorgde Machida voor een 2-2 gelijkspel.

Schrik om te verliezen

"Ik ben niet blij met de prestatie en uitslag van vandaag", is Union-coach Blessin meteen eerlijk op de persconferentie na de partij. "We startten goed met veel balrecuperaties maar de passing kwam er niet uit in de omschakelmomenten", vindt hij.

"Na het doelpunt kroop de schrik er te veel in om te verliezen waardoor we de doelpunten over ons afriepen. Met de rug tegen de muur (bij verlies was Union sowieso uitgeschakeld voor de titel, nvdr.) keren we toch nog terug. Het dubbeltje viel niet langs onze kant om de drie punten binnen te halen", luidt de analyse van Alexander Blessin.

Mission Impossible?

En zo lijkt het een mission impossible te worden voor Union, dat voor het derde jaar op rij naast de titel lijkt te grijpen. "Er zijn nog te veel vraagtekens en we moeten bovendien zelf 6/6 moeten pakken. Maar vandaag werd nog eens duidelijk dat een goede mentaliteit niet voldoende is. Je moet ook wedstrijden winnen als je de titel wil pakken", is hij streng voor zijn spelersgroep.

Gooit hij de handdoek dan in de ring? "Zolang het mathematisch mogelijk blijft, zal ik er altijd in blijven geloven. Dat is een halfuur na de wedstrijd moeilijk maar dinsdag zal ik met een positieve mindset voor de spelersgroep staan. Zelfs al is het voor de tweede plaats, want dat zijn ook Champions League-tickets", besluit hij.