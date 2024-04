Imke Courtois ziet dat één titelpretendent problemen heeft: "Hun kern is niet breed genoeg"

Een nieuwe zondag, een nieuwe kans voor de titelpretendenten om hun tegenstanders een klap toe te dienen. Voor Imke Courtois zijn er trouwens maar drie ploegen meer die in aanmerking komen voor de hoofdgaai.

De ploeg in vorm is natuurlijk Club Brugge. “Club voetbalt ook op een wolk, hé. Wat ze woensdag hebben neergezet tegen Genk was toch een statement van jewelste? En Union is terug", aldus Courtois in De Zondag.

"Ik blijf erbij dat Club of Union het meeste kans maken. Ook omdat Anderlecht nu ook nog opgezadeld zit met blessureleed. Ik vrees dat hun kern net niet breed genoeg is om dat allemaal op te vangen."

Al kan het vandaag helemaal anders uitdraaien. "Zondagavond moeten we misschien weer anders spreken. Ik denk wel dat het nu alleen nog tussen Anderlecht, Club en Union gaat, met Genk, Antwerp en Cercle als scherprechters."

Genk heeft echter wel nog heel wat motivatie. "In de play-offs zijn er altijd verrassingen. En Antwerp kan rekenen op de bekerfinale voor een Europees ticket, dat kan Genk niet.”

Bij Club en Union zijn sleutelspeler Thiago en Amoura ook aan het scoren geslagen. “Club Brugge heeft de voorgaande matchen niet bepaald veel afgezien van het scoringsprobleem van Thiago, toch? Maar het is natuurlijk nog een extra troef voor Club."