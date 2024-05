Thomas Chatelle stelt vraagtekens bij naar voren geschoven overnemer voor Standard

Standard staat te koop. 777 Partners trekt zich volledig terug uit het voetbal en wil de club van de hand doen.

Het blijft maar rommelen op Sclessin. De sportieve en financiële miserie die eigenaar 777 Partners veroorzaakt heeft is bijzonder groot, maar dat de club te koop staat geeft de supporters toch weer een beetje hoop. Een naam die vaak valt om de ploeg over te nemen is Luciano D’Onofrio. Niemand kent de club wellicht beter dan hij dat doet.

“Toch weet ik niet of zijn terugkeer een goed idee zou zijn. D’Onofrio heeft zijn manier van werken en laat zich vaak omringen door zijn vertrouwelingen. Als hij de club opnieuw wilt runnen met dezelfde mensen als vijftien jaar geleden, dan heb ik er toch mijn twijfels bij”, zegt Thomas Chatelle aan Het Belang van Limburg.

Nieuwe ploeg kopen

Voor de analist zou er beter een lokale overnemer komen dan weer een buitenlandse investeerder, maar het is niet zeker of je die wel zal vinden. Bij Anderlecht, Antwerp en KAA Gent is het bewezen dat het mogelijk is, nu moet ook Standard zo’n iemand weten te strikken.

Al zal het iemand met heel veel centen moeten zijn. “Niet alleen om de schulden aan te zuiveren, maar ook om een competitieve kern samen te stellen. Nu bestaat de helft van de ploeg uit gehuurde spelers. Om volgend seizoen met een schone lei te kunnen starten, moet je al bijna een volledig nieuwe ploeg kopen.”