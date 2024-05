René Vandereycken niet onder de indruk van topper bij Anderlecht: "Als hij zo goed is..."

RSC Anderlecht blijft op titelkoers in de Jupiler Pro League. De troepen van trainer Brian Riemer wonnen van KRC Genk.

RSC Anderlecht heeft, zonder opnieuw zwaar te overtuigen, de overwinning gepakt tegen KRC Genk. Daardoor blijven de mannen van trainer Brian Riemer volop meestrijden voor de allerhoogste prijs in de Jupiler Pro League.

“Die ploeg is heel efficiënt. Dat waren ze ook weer tegen Genk, waarin ze eigenlijk alleen in het laatste kwartier de controle verloren. Anderlecht had toen opeens minder rust in het spel”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Delaney geschorst

Het openingsdoelpunt kwam van Verschaeren, maar hij bracht ook rust. “Vóór de pauze was Yari Verschaeren de man die kalmte bracht op een wat rare manier. Rechtsback Sardella ging hoog staan, waardoor Verschaeren zich liet uitzakken op rechts om de bal op te eisen. Hij kon zo het spel mee bepalen.”

Na de rust was het de beurt aan Théo Leoni, maar die kon Vandereycken niet overtuigen. “Ik weet dat iedereen héél positief is over hem en ik vind Leoni technisch ook een vaardige speler, maar hij overtuigde me nog niet. Als hij zo goed is, waarom brengt hij dan geen rust in het slotkwartier? Neen, dat lag niet alleen aan hem, maar tegen Club Brugge is Delaney geschorst.”

Het is dan ook uitkijken welk middenveld Riemer dan zal brengen, met of zonder Leoni.