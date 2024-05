📷 Dit is de reden waarom Club Brugge op maandag topper tegen Union SG speelt

Club Brugge en Union SG spelen maandagavond de topper in de Champions’ Play-offs. Het gaat niet om extra rust voor de kersverse bekerwinnaar uit Brussel.

De reden voor de latere datum is net dezelfde als voor de vooruitgeschoven wedstrijd van Club Brugge tegen Fiorentina. Een evenement in Brugge verhinderde de match op zondag.

Vandaag werd immers de loopwedstrijd Dwars door Brugge gehouden. Een deel van het parcours gaat door de Brugse binnenstad. Daarvoor zijn heel veel politiemensen nodig, waardoor er onvoldoende agenten waren voor nog eens een voetbalwedstrijd.

De kalendermaker koos, mede ook door de bekerfinale van Union, om de wedstrijd niet op zaterdag, maar dan op maandag in te plannen.

Blauwzwart maakte ondertussen ook zijn selectie bekend voor het duel. Andreas Skov Olsen miste de match tegen Fiorentina, maar zit nu weer in de selectie voor de wedstrijd tegen Union.

We go again. Tomorrow, at home. 🏟️ #CLUUSG