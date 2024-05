Ortwin De Wolf blikt op eigen wijze terug op vertrek bij Royal Antwerp FC

In januari ruilde Ortwin De Wolf Royal Antwerp FC in voor Zulte Waregem. Een wrang gevoel hield hij aan zijn vertrek zeker niet over.

Ortwin De Wolf was lange tijd tweede doelman bij Royal Antwerp FC, maar na de komst van Senne Lammens schoof hij een plaatsje naar achteren. Toch is hij blij met bekerwinst en titel van vorig jaar met The Great Old. “De finale op de Heizel, de titelmatch op Genk. Ik was er telkens bij en zal die momenten voor altijd koesteren. Antwerp heeft een speciale plek in mijn hart. Maar eigenlijk wilde ik vorige zomer al vertrekken”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Met zijn transfer naar Zulte Waregem koos hij resoluut voor meer speelminuten. De verstandhouding met Jean Butez was bijzonder goed. “Onze vrouwen en kinderen kennen elkaar erg goed. Maar ik denk dat iedereen ervan uitging dat Jean intussen al niet meer bij Antwerp zou spelen. En dat ik dan opnieuw mijn kans zou gekregen hebben. Dat is helaas niet gebeurd”, gaat De Wolf verder. De komst van Senne Lammens, dat veranderde bitter weinig voor hem, zo geeft De Wolf nog mee. “Senne en ik moesten samen klaarstaan als Jean zou uitvallen. Uiteindelijk koos de trainer voor Senne. Geen probleem.” Essevee werd de uitweg tijdens de wintermercato. “Zulte Waregem trok intussen al een tijdje aan mijn mouw. Ik ben blij dat beide clubs in januari een akkoord hebben gevonden. En dat ik hier meteen mijn kans heb gekregen.”