📷 OFFICIEEL Zulte Waregem haalt doelman uit de Jupiler Pro League

Zulte Waregem heeft een nieuwe doelman beet. Ortwin De Wolf komt over van RSC Anderlecht.

Ortwin De Wolf (26) is de nieuwste naam die op een Essevee-shirt wordt gedrukt. De Belgische doelman komt over van landskampioen Royal Antwerp en tekent een contract tot 2027 bij Zulte Waregem.

Net als de eerste winteraanwinst is ook de naam van Ortwin De Wolf geen onbekende voor de Belgische voetbalfan. De 26-jarige doelman die op zijn twintigste zijn debuut maakte bij Sporting Lokeren ruilde in 2019 de Oost-Vlaamse club in voor een avontuur bij KAS Eupen. Na twee seizoenen onder de lat bij de Panda’s trok De Wolf naar huidig landskampioen Royal Antwerp. Voor The Great Old speelde hij 12 wedstrijden waardoor hij zijn totaal op 75 wedstrijden op het hoogste niveau brengt. Ortwin De Wolf kiest nu voor Essevee en tekent een contract tot 2027 aan de Gaverbeek.

“De voorbije weken zagen we jammer genoeg twee van onze doelmannen voor een lange tijd uitvallen met een blessure”, vertelt Sportief Manager Tom Caluwé. “Om onze ambitie waar te maken vonden we het daarom belangrijk om, naast onze jonge talentvolle keepers, een doelman met veel kwaliteit en wedstrijdervaring op het hoogste niveau erbij te halen. Ortwin stond bovenaan onze lijst en we zijn dan ook heel blij dat we hem konden overtuigen van ons verhaal.”

“Ik ben erg blij om hier vandaag mijn krabbel te plaatsen bij Essevee”, vertelt een tevreden De Wolf. “Als tegenstander kwam ik hier altijd graag op bezoeken Essevee heeft een mooie achterban. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om vanaf nu de kleuren van deze mooie club te verdedigen en bij te dragen aan de doelstellingen van Zulte Waregem."