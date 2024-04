Lamkel Zé is in de wolken: "Hij wou me verschillende keren naar één van zijn Belgische clubs halen"

Marc Brys is de nieuwe bondscoach van Kameroen, en dat maakt Didier Lamkel Zé erg blij. De Kameroener hoopt zijn nationale team snel weer te kunnen vertegenwoordigen.

In België zijn de gebreken van Didier Lamkel Zé goed bekend, maar ook zijn onmiskenbare kwaliteiten. Op zijn best, is het moeilijk te ontkennen dat de voormalige winger van Antwerp en KV Kortrijk veel had kunnen bijdragen aan het nationale team van Kameroen.

Toch is Lamkel Zé er nooit echt in geslaagd om zich te vestigen bij de Onbezonnen Leeuwen. Hij had een ingewikkelde relatie met de toenmalige bondscoach, Toni Conceição. De huidige speler van FC Metz heeft slechts één interland op zijn naam staan.

Marc Brys waardeert Didier Lamkel Zé

Zou de komst van Marc Brys aan het roer van Kameroen alles kunnen veranderen? Lamkel Zé hoopt van wel. "Ik ben erg blij dat Brys is benoemd," juichte hij uit op de communicatiekanalen van FC Metz. "Toen ik in België speelde, speelde ik meerdere keren tegen zijn team, toen hij bij Sint-Truiden of Leuven was."

Volgens de Kameroener zou Marc Brys zelfs hebben geprobeerd hem destijds binnen te halen. "Hij (Brys) heeft geprobeerd om mij naar de clubs te halen waar hij was, maar helaas is dat nooit gelukt." Een afspraak die uiteindelijk slechts uitgesteld zal zijn, althans als Lamkel Zé presteert.

"Hij kent me heel goed, maar dat betekent niet dat mijn plek in het nationale team gegarandeerd is," relativeerde hij. "Ik weet dat als ik goed presteer bij FC Metz, hij me zal oproepen en ik zal er alles aan doen om opnieuw geselecteerd te worden."