Deze twee topsporters reiken straks de Croky Cup uit aan Antwerp of Union

Vanmiddag spelen Royal Antwerp FC en Union SG de bekerfinale. Twee topsporters krijgen ook de eer om de beker uit te reiken.

Vanmiddag is het moneytime voor Royal Antwerp FC en Union SG. Eén van de twee ploegen pakt de eerste trofee van 2024 in het Belgische voetbal. Na de twee ruime zeges in de play-offs lijkt Union SG de favoriet om de Croky Cup te winnen, maar de beker zal altijd de beker blijven en daarvan wil The Great Old maximaal profiteren.

Het is dan ook uitkijken wie de trofee straks omhoog mag steken. De Pro League liet alvast weten dat ze twee absolute toppers de beker aan de winnaar laten overhandigen.

Niemand minder dan basketbalster Emma Meesseman en hockeyer Alexander Hendrick zullen die taak voor hun rekening nemen, zo laat de Pro League weten in een officiële mededeling.

“Een zilveren Croky Cup krijgt donderdag tijdens de finale een gouden randje. 's Werelds beste basketbalspeelster Emma Meesseman en Red Lion Alexander Hendrickx reiken de trofee na de match samen met Yves De Vinck, CEO van hoofdsponsor Croky, uit aan de winnaars”, klinkt het.