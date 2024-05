KV Mechelen-voorzitter praat over nieuwe coach én de héél hoge lat waar hij volgend seizoen over moet

KV Mechelen maakt zich op voor vakantie. Er staan dan wel nog drie wedstrijden op het menu, maar Phillippe van Esch blikt nu al vooruit op de volgende jaargang. En de voorzitter is héél ambitieus.

Het werd uiteindelijk een héél interessant seizoen voor KV Mechelen. Malinwa begon stroef aan het seizoen, maar na de trainerswissel - Steven Defour moest plaats maken voor Besnik Hasi - hadden De Maneblussers de Champions Play-Off zelfs eventjes in het vizier.

"Ik vind dat we de voorbije seizoenen te snel tevreden zijn geweest met de prestaties", legt Phillippe van Esch bij RTV de lat alvast hoger voor de toekomst. "Ik zie wat er beweegt in deze club en kijk met heel veel ambitie naar wat komen gaat."

De voorzitter van Malinwa durft de doelen zelfs uit te spreken. "We hebben een prachtig stadion vol fans, vrijwilligers die er elke week staan voor de club én een scoutingscel die er elke keer in slaagt om een mooie ploeg samen te stellen."

"Het is tijd voor KV Mechelen om uit onze underdogpositie te stappen", is Van Esch op dreef. "Ik durf luidop te dromen van de Champions Play-Off. Mechelen is een club die thuis hoort op de Europese velden."

Wat is de ambitie van KV Mechelen?

De nieuwe coach weet meteen wat hem te doen staat. "Ik wil benadrukken dat we goed hebben samengewerkt met Hasi. Hij haalde ons weg uit een benauwde situatie, zette een geweldige reeks neer en strandde uiteindelijk op amper twee punten van de Champions Play-Off. Nu gaan we op zoek naar een coach die ons wel naar die nacompetitie kan loodsen."