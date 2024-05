'Zulte Waregem heeft vervanger voor trainer Vincent Euvrard op het oog'

Zulte Waregem is opnieuw op zoek naar een nieuwe coach. De club zou een jonge coach op het oog hebben.

Vincent Euvrard is volgend seizoen geen trainer meer bij Zulte Waregem. Hij verlaat de West-Vlaamse club en trekt wellicht naar Dender waar hij de opvolger wordt van Timmy Simons die dan weer aan de slag gaat bij Westerlo.

Essevee is naarstig op zoek naar een nieuwe trainer. Volgens La Capitale komt het daarbij uit bij Edward Still. Hij zou de opvolger voor Euvrard moeten worden in Waregem.

West-Vlaanderen is geen onbekend terrein voor de jonge coach. Still was tot september 2023 aan de slag bij KV Kortrijk. Eerder werkte hij ook al voor Sporting Charleroi en KAS Eupen.

Zulte Waregem begon het voorbije seizoen met Frederik D’Hollander als trainer, maar hij maakte al snel plaats voor Euvrard die overkwam van RWDM.

Ook hij slaagde er niet in om Essevee meteen in het jaar na de degradatie terug te brengen naar de Jupiler Pro League. Niet in de reguliere competitie, maar ook in de play-offs lukte het niet.

Essevee wil zo snel als mogelijk terug de overstap maken uit de Challenger Pro League. De club beschikt over de nodige infrastructuur en middelen, maar moet het sportief wel weten te realiseren.