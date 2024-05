Johan Boskamp doet bekentenis: "Ik ben toen gestraft, ik heb betaald"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Boskamp heeft genoten van de triomftocht die Peter Maes in Nederland maakte. Al willen velen de Belgische coach nog altijd mijden.

Peter Maes werd door iedereen in ons land uitgespuwd na de Operatie Propere Handen, maar ondertussen is hij dit seizoen kampioen geworden met Willem II.

“Een triomftocht was het! Hij heeft die club echt uit het slijk gehaald, en nu stijgt ze dus naar de Eredivisie. Ik ben verschillende keren gaan kijken, en ik was erbij toen ze de promotie binnenhaalden, én toen ze een week later officieel kampioen werden”, vertelt Boskamp aan HUMO.

Maes heeft duidelijk genoten van de titel en de promotie, maar de Operatie Propere Handen zal hem in ons land altijd blijven achtervolgen. Dat vindt Boskamp vreemd, want uiteindelijk is alles daarover afgehandeld.

Mildheid

De Nederlander komt zelfs met een bekentenis. “Kijk, ik weet dat hij belastingen heeft ontdoken. Maar dat heb ik ook gedaan, hè. Veertig jaar geleden, de zaak-Bellemans - zoek het allemaal maar eens op. Ik ben toen gestraft, ik heb betaald, en daarmee was het voorbij.”

Maar voor Peter Maes duidelijk niet. “Maar de Peet werd overal als de grote zondebok opgevoerd. Terwijl hij intussen ook heeft betaald, hè. Hij heeft geen moord gepleegd, hij heeft geen wedstrijden verkocht: een beetje mildheid mag wel.”