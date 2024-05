Peter Vandenbempt velt zijn oordeel over het nieuwe competitieformat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgende week beslist de Pro League over het nieuwe competitieformat. Peter Vandenbempt is alvast enthousiast.

Voetbalanalist Peter Vandenbempt vindt het voorstel voor het nieuwe competitieformat in de Jupiler Pro League een heel goed idee. Het valt hem vooral op dat er consensus is tussen de ploeg en dat is niet eenvoudig.

Hij beseft dat je niet voor iedereen goed kan doen in zo’n thema, maar de krijtlijnen die nu op tafel liggen maken er een eerlijkere competitie van.

“De halvering van de punten zal worden afgeschaft, ook het grote aantal wedstrijden - een bezwaar van de topclubs - wordt bekeken. We zouden van 40 naar 36 gaan, waardoor er meer ruimte komt op de kalender en er weer een winterstop komt die afgestemd is op de nieuwe, zware Europese kalender”, vertelt hij op Sporza.

De play-offs blijven wel en daar is een reden voor. “Dat vonden heel wat partijen belangrijk met het oog op het nieuwe televisiecontract. Die spanning in de eindronde is cruciaal geworden op commercieel gebied.”

Geen playdowns

Dat de punten niet meer gehalveerd worden zal zijn invloed hebben op hoe er gespeeld wordt in pakweg september, denkt Vandenbempt. De praktijk zal het echter allemaal moeten uitwijzen of het een stap vooruit is.

De afschaffing van de playdowns vindt Vandenbempt ook een heel goed idee. “Het zorgde voor enorme stress tot bij de middenmoters. Dat was volstrekt ongezond en leidde tot onverantwoord financieel beleid om toch maar de degradatie af te wenden. Ik ben er zeker van dat het op deze manier beter is.”