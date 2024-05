Jean-Marie Pfaff komt nog met goede raad voor Vincent Kompany bij Bayern München: "Het is daar niet Burnley hé"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany werd donderdag voorgesteld aan de pers. Hij tekende bij Bayern München een contract tot 2027.

Vincent Kompany maakte deze week de overstap van Burnley naar Bayern München. Zijn transfer wordt soms opmerkelijk genoemd gezien hij na te degraderen met Burnley bij zo'n grote club kon tekenen.

Jean-Marie Pfaff is van mening dat die degradatie niet per se iets wil zeggen. "De coach van Bayer Leverkusen (Xabi Alonso n.v.d.r.) is ook eerst gepromoveerd om meteen daarna weer te zakken. Kompany maakte net hetzelfde mee. Ik denk dat Kompany genoeg ervaring heeft", vertelde hij bij Eleven/DAZN.

"Maar natuurlijk, bij Bayern München is het nog wel wat anders. Het is daar niet Burnley, hé", gaat Pfaff verder. Hij is van mening dat Kompany nog veel waarde kan hebben voor de club.

"Zijn uitstraling en persoonlijkheid zijn een aanwinst. Ze moeten ook achter hem staan. Dat deden ze ook bij Nagelsman, Tuchel en Flick, maar zij waren allemaal snel weg."

Pfaff komt nog met goede raad voor Kompany. "Hij moet wel zichzelf blijven. Kompany moet Kompany blijven en niet zoals Guardiola willen worden."