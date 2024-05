Karetsas schat zijn speelkansen in nu Fink trainer wordt van KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Konstantinos Karetsas is amper 16 jaar. Tijdens de Champions' Play-offs liet hij zich meteen helemaal gelden.

Kos Karetsas voelt zich duidelijk goed bij KRC Genk. Hij speelde tussendoor 2,5 jaar bij Anderlecht, maar heeft totaal geen spijt om weer in Limburg te zijn.

“Het project en het contract dat zij mij aanboden waren top. Ik voel ontzettend veel vertrouwen en al na een jaar heb ik mijn kans gekregen bij de eerste ploeg. Dat kan niet beter, toch? Of het bij Anderlecht op dezelfde manier zou zijn gegaan, zullen we nooit weten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

En dan is het kijken wat volgend seizoen hem zal brengen. “Ik hoop natuurlijk dat er ruimte komt op mijn positie. Maar als Bilal vertrekt, zal er wel een andere nummer tien komen. Ik zal dus altijd voor mijn plaats moeten vechten.”

Europees voetbal

Toch hoopt hij dat de nodige kansen er zullen komen, zeker als KRC Genk zich zondag weet te plaatsen voor Europees voetbal. Die match tegen KAA Gent is voor Karetsas dan ook van ontzettend groot belang.

Maar ook de komst van de nieuwe trainer zal bepalend worden. “Als Thorsten Fink onze nieuwe coach wordt, kijk ik er wel naar uit om met hem te werken. Ik heb gehoord dat hij goed is met jonge spelers. En Sint-Truiden bracht dit seizoen echt goed voetbal. Dat zal zeker dankzij de coach zijn, want dat was de voorbije jaren toch minder het geval.”