'Offensieve versterking uit Nederland op komst naar de Bosuil'

Royal Antwerp FC is druk bezig met volgend seizoen. Er raken steeds meer en meer transfergeruchten bekend.

Royal Antwerp FC maakt zijn huiswerk voor volgend seizoen. Eerder deze week raakte al bekend dat The Great Old interesse heeft in de 35-jarige middenvelder Tjaronn Chery van NEC die onder contract ligt bij Maccabi Haifa maar daar zeker vertrekt.

Nu zou er ook offensieve versterking uit Nederland op komst zijn. Volgens Het Nieuwsblad toont Antwerp de nodige interesse in Couhaib Driouech. De 21-jarige flankaanvaller speelt momenteel nog voor Excelsior.

Driouech is belofteninternational voor Marokko en speelt vooral als linksbuiten. Hij genoot al de nodige interesse van Feyenoord en PSV Eindhoven.

Laatste contractjaar

Vorige zomer vond Excelsior geen vervanger voor hem, waardoor hij aan boord bleef. Tijdens de volgende transferperiode mag hij wel vertrekken en Excelsior wil daar ook de nodige centen tegenover zien staan.

Er wordt gesproken dat hij 4 miljoen euro zou moeten opleveren. Hij ligt nog tot midden 2025 onder contract bij Excelsior. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 3 miljoen euro.