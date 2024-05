Lege tribune, maar wél licentie en steeds dichterbij primeur in 98 jaar clubbestaan

KMSK Deinze staat op drie wedstrijden van de Jupiler Pro League. Dat zou voor de Oost-Vlamingen een primeur zijn. De voorbije maanden waren er de nodige vragen over de licentie en vooral het stadion, maar tot op heden ziet alles er goed uit.

Na de 1-1 in Lommel kan Deinze in eigen huis de Promotion Play-off zeker nog winnen. En dan kan het uitkijken naar een dubbele barragewedstrijd tegen RWDM of Kortrijk. De weg naar de Jupiler Pro League is vrij klein voor Deinze.

De laatste keer dat ze zo dicht in de buurt kwamen van promotie? Dat was in het seizoen 1996-1997. Toen eindigde KMSK Deinze derde, op amper drie punten van kampioen Beveren. In de play-offs lukte het toen niet tegen Westerlo, Waregem en Denderleeuw.

© photonews

Nu staan ze als derde in de reguliere competitie alvast een stapje dichterbij de eerste klasse. En ook extrasportief zijn er al wat zorgen weg, want het team kreeg in ieder geval een licentie. Het stadion leek lange tijd roet in het eten te gaan gooien, maar dat is niet het geval.

Ook al mag een grote zittribune voorlopig nog niet gebruikt worden - een klacht over vergunningen en een langlopende procedure - is dat klaarblijkelijk geen probleem voor de licentie. Want de capaciteit is er in principe dus wel.

Ontstaan in 1926, eerste keer naar Jupiler Pro League?

"Er deden enkele geruchten de ronde over het al dan niet behalen van onze licentie voor 1A, maar we hebben erg hard gewerkt en blijven groeien als club. KMSK Deinze is een lokale club, en ons hoofddoel blijft om professioneel voetbal aan te bieden aan de lokale gemeenschap in Deinze", is de CEO van Deinze Akihisa Iizuka alvast in de wolken.

Het maakt dat de club op het sportieve kon focussen de voorbije weken - iets wat ook coach Hans Somers als iets positiefs zag. En toen we een aantal supporters spraken in Deinze na de match tegen Patro Eisden, droomden ook die stilaan van het unieke. Deinze bestaat al sinds 1926, maar haalde nog nooit het hoogste niveau.