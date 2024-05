In zak en as of een heel gemotiveerd Club Brugge: Wie treft Union SG maandag?

Club Brugge heeft donderdag een afspraak met de geschiedenis gemist. Het is uitkijken hoe ze zich maandag zullen presenteren.

Club Brugge kon zich kwalificeren voor zijn eerste Europese finale sinds 1976 en het Belgische voetbal de kans geven om voor het eerst sinds KV Mechelen in 1988 een Europese trofee te winnen. Het is te ver gegrepen om te denken dat alle Belgische supporters achter Brugge stonden, maar zo'n kans doet zich niet elk jaar voor.

Zoals we al hadden geschreven, bestaat echter een goede kans dat dit opnieuw gebeurt zonder dat we 30 jaar moeten wachten. Club Brugge, dat zichzelf het "Bayern München" van België noemt, kan dromen van meer halve finales in de Conference League in de toekomst, en misschien zelfs van een finale op een dag. Ook Anderlecht was vorig seizoen al dicht bij een halve finale geweest.

Hoe zal Brugge zich herpakken?

De vraag is echter ook: hoe zullen de Bruggelingen reageren op deze uitschakeling? Er zijn verschillende meningen. "Ze kunnen zich richten op het kampioenschap en er alles aan geven": dat is een mogelijkheid. "Ze hebben een klap gekregen en kunnen instorten": dat is ook heel goed mogelijk.

© photonews

Het is moeilijk te voorspellen welk gezicht Club Brugge zal tonen op maandag tegen Union SG. Nog moeilijker is het voor USG, want dezelfde vraag geldt voor hen: wat voor invloed zal de bekerfinale hebben? Als Union verliest, zullen ze op wraak uit zijn... of ontmoedigd? Als Union wint, zullen ze dan gemotiveerd zijn of zullen ze hun wedstrijd van maandag verwaarlozen?

Vorig seizoen had RSC Anderlecht zijn kwartfinale en uitschakeling door AZ behoorlijk slecht aangepakt. Tussen de twee wedstrijden kregen de Mauves een pak slaag in Genk (5-2). Na de uitschakeling verloren ze hun laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Mechelen (2-3). De situaties verschillen, omdat RSCA niet echt meer speelde voor iets in de competitie.

Kan Brugge op tijd terugvechten? Zoals we zagen met Racing Genk: in deze play-offs kan een schitterend team ook plotseling instorten. Was het mirakel van Nicky Hayen en blauwzwart een illusie, of eindigt het met een Belgische titel? Het is nu, na de nederlaag tegen Fiorentina, dat we het zullen weten...