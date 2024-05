Dit is de reden waarom het gevoel in de kleedkamer van Antwerp helemaal omgeslagen is

Ondanks de vele nederlagen is de sfeer helemaal omgeslagen bij Royal Antwerp FC. Bij The Great Old gelooft iedereen dat ze vandaag de beker kunnen pakken.

De play-offs zijn tot dusver een fikse tegenvaller geworden voor de regerende landskampioen en bekerwinnaar. Na wat er de voorbije weken gebeurde geeft niemand Antwerp nog een stuiver kans om de bekerfinale te winnen.

Maar dat gevoel hebben ze bij The Great Old niet. Vincent Janssen bevestigt aan Het Nieuwsblad dat het gevoel in de kleedkamer op een week tijd helemaal omgeslagen is en daar is ook een heel goede reden voor.

“Weet je hoe dat komt? Omdat de trainers ons, na de dubbele nederlaag tegen Union, tweeënhalve dag vrij hebben gegeven”, klinkt het. Dat toont veel gelijkenissen met vorig jaar, toen in de eerste titelmatch 1-1 werd gespeeld tegen Union.

Gelachen op training

“Precies”, gaat de Nederlander verder. “Er hing de voorbije weken, door de vele nederlagen, een slechte sfeer in de groep. Iedereen zat er echt doorheen. Die negativiteit moesten we thuislaten. We zijn onder meer samen gaan lunchen en naar de Giants (de basketbalploeg, red.) gaan kijken. De rest van de week werd er weer, net als vroeger, gelachen op training.”

Zelfs na de nederlaag tegen Club Brugge is dat niet veranderd. Bij Antwerp beseffen ze heel goed dat de bekerfinale een unieke kans en dat alles daar weer opnieuw vanaf nu begint. “Iedereen heeft zoiets van: ‘dit wordt óns moment!’”, besluit Janssen.

“Indien we de cup pakken, hebben we de laatste twee jaar álles gewonnen in België, op de landstitel van dit seizoen na. Wat wil je nog meer? Laten we eerlijk zijn. Als je voor het seizoen zegt: je wordt zesde, je wint de beker én je klopt Barça op de Bosuil, dan zegt iedere supporter…”