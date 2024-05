Besnik Hasi en Sandy Walsh leggen uit wat er verkeerd ging én komen met pluim richting KAA Gent

KAA Gent won op bezoek bij KV Mechelen afgelopen weekend, waardoor de Europe Play-off er eigenlijk opzit. De Kakkers hebben nog drie wedstrijden te spelen, maar kunnen de Buffalo's niet meer gaan inhalen.

KV Mechelen beseft dat ze het eigenlijk zichzelf hebben aangedaan. "We zaten goed in de wedstrijd de eerste helft en we gebruikten goed de ruimtes. Individuele fouten en balverlies zorgen voor de tegendoelpunten."

"Zowel bij de eerste als het tweede tegendoelpunt moeten er dingen anders gebeuren. En het derde tegendoelpunt begint ook met onnodig balverlies", was Besnik Hasi kritisch na de wedstrijd tegen Gen over zijn spelers.

© photonews

"Het is spijtig, want het was leuker geweest als er nog spanning had geweest in de play-offs. Nu is het over en oververdiend voor Gent dat ze de Europe Play-off hebben gewonnen, maar voor ons is het jammer dat het voorbij is."

Seizoen op een mooie manier afmaken

Een gevoel dat ook leefde bij Sandy Walsh: "We hebben onszelf in de voet geschoten bij de tegendoelpunten", aldus de verdediger. "We hadden de match nochtans echt wel in handen, zeker in de eerste helft."

"We schieten onszelf in de voet als we puur naar de tegengoals kijken. Collectieve fouten, individuele fouten, ... Het was niet goed genoeg van onszelf. Nu moeten we op een goede manier het seizoen gaan afmaken."