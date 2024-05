'Stassin kan stevige stap vooruit zetten richting Europese sensatieploeg'

Voor Lucas Stassin werd het een succesvol seizoen bij Westerlo. De ex-speler van Anderlecht hielp mee het behoud verwezenlijken, maar speelde zichzelf ook in de kijker.

Westerlo wist zich na het ontslag van Jonas De Roeck onder Rik De Mil te verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League, al leidde dat na de salonremise tegen KRC Genk wel tot het ontslag van de ex-trainer van Club Brugge.

Stassin mocht bij RSC Anderlecht definitief vertrekken richting Westerlo, ook al was hij het jaar ervoor de topschutter in de Challenger Pro League. Brian Riemer had hem niet nodig in het A-elftal, zo klonk het bij paarswit.

Negen doelpunten en drie assists liet Stassin dit jaar optekenen, in 25 wedstrijden op het hoogste niveau. Dat leverde hem de nodige interesse op uit binnen- en buitenland. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou er stevige interesse zijn van VfB Stuttgart, dit jaar toch wel de sensatie in de Bundesliga.

Champions League

De Duitse club speelt volgend seizoen sowieso al mee in de Champions League, wat een ongelofelijke kans zou zijn voor Stassin. In Stuttgart moet hij wel de concurrentie aangaan met Deniz Undav en een nieuwe spits die de club nog zal aantrekken.

Stassin heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,5 miljoen euro, maar ligt wel nog tot midden 2027 onder contract bij de Kemphanen.