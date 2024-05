Union-voorzitter voorspelt nieuwe leegloop uit Dudenpark: "We zijn een club uit de Belgische middenmoot, hé"

Op drie speeldagen van het einde doet Union SG wederom mee voor de landstitel en staat het in de finale van de Croky Cup. Het is héél straf na de leegloop van vorig seizoen. Al is de kans héél groot dat de Brusselaars deze zomer opnieuw moeten beginnen bouwen.

Union SG staat voor enkele cruciale dagen. Donderdag spelen Les Unionistes de finale van de Beker van België tegen Antwerp FC. Vervolgens gooien de Brusselaars de laatste troefkaarten op tafel in de titelstrijd. Maandag staat de verplaatsing naar Club Brugge op het programma.

Er is (nog) geen prijs, maar desalniettemin is het héél straf wat Union aan het doen is. Telt u even mee? Met Victor Boniface, Teddy Teuma, Siebe Van der Heyden, Senne Lynen, Bart Nieuwkoop, Oussama El Azzouzi, Ismaël Kandouss, Simon Adingra en uiteraard Karel Geraerts vertrokken coach en nagenoeg de volledige basiself.

Alex Muzio wil héél graag bouwen - aan een stadion én aan stabiliteit in zijn elftal - maar ook de voorzitter van Les Unionistes beseft dat de zomermercato een déjà-vu dreigt te worden. Cameron Puertas en Mohamed Amoura zijn wellicht niet te houden. De familiale situatie van Alexander Blessin zorgt wellicht opnieuw voor het vertrek van de coach.

"Het kan ons opnieuw overkomen dat we een héél drukke zomermercato tegemoet gaan", haalt Muzio in Sudpresse de schouders op. "Er zijn nu eenmaal clubs met héél grote ambities die aanbiedingen doen die we niet kunnen evenaren of zelfs niet kunnen weigeren."

Komt er deze zomer (opnieuw) een leegloop bij Union SG?

"Qua budget zijn we een club uit de Belgische middenmoot", besluit Muzio. "Bovendien is het onze filosofie niet een speler een contract van zeven seizoenen voor te schotelen en hem dan ook koste wat kost bij te houden. In zo'n omstandigheden is het eigenlijk niet mogelijk om een rustige mercato te verwachten, hé." (glimlacht)