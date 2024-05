Heeft El Khannous zijn keuze gemaakt? 'Deze club mag rond de tafel met Genk om te onderhandelen over transfer van goudhaantje'

Is de nieuwe club van Bilal El Khannous gekend? RB Leipzig staat héél dicht bij een akkoord met de middenvelder. Bij KRC Genk rinkelt de kassa.

De voorbije weken werd al duidelijke dat enkele Duitse topclubs héél concrete interesse hebben in Bilal El Khannous. RB Leipzig, Borussia Dortmund en Bayer 04 Leverkusen hadden al contact met KRC Genk én polsten naar de persoonlijke voorkeuren van de speler zelf.

De Duitse media weten dat er een eerste doorbraak is in het dossier. Het is Leipzig dat héél dicht bij een akkoord staat om El Khannous naar Oost-Duitsland te halen. Al is er nog een weg af te leggen.

© photonews

Die Roten Bullen staan momenteel in contact met de mama - zij is eveneens de zaakwaarnemer - van de 19-jarige middenvelder. Ook El Khannous gaf binnenskamer al aan dat hij een transfer naar Leipzig ziet zitten.

Al moet ook KRC Genk nog overtuigd worden. De Limburgers hebben de belofte gemaakt om mee te werken aan een transfer, maar dat wil niet zeggen dat de soldenperiode is aangebroken. Dimitri De Condé mikt op een slordige 35 miljoen euro voor zijn goudhaantje.

Waar speelt Bilal El Khannous volgend seizoen?

Naar alle verwachtingen zitten Genk en Leipzig de komende dagen en weken rond de tafel om de details van de transfer te bespreken. En wat met Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen? Zij lijken de pijlen deze zomer op andere spelers te richten.