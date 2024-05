Volgt hij Mark van Bommel? Vincent Janssen spreekt klare taal over vertrek

Mark van Bommel zal volgend jaar geen trainer meer zijn van Royal Antwerp FC. Dat zou wel eens voor een stevige exodus bij de regerende landskampioen kunnen zorgen.

Mark van Bommel heeft nog een contract voor volgend seizoen bij de kampioen en bekerwinnaar, maar dat zal hij niet meer uitdoen. De Nederlander zoekt na dit seizoen andere oorden op. Dat zou wel eens voor een domino-effect kunnen zorgen.

Het vertrek van Van Bommel zorgt er wellicht voor dat heel wat spelers zelf ook naar een andere club trekken, al kan het ook zijn dat de trainer één of meerdere spelers meeneemt naar zijn nieuwe werkgever.

Volgens Patrick Goots zou het best kunnen dat Vincent Janssen één van de gelukkigen is om opnieuw met Van Bommel te werken, maar dan bij een andere club. Bayern München, maar voor Feyenoord worden genoemd als nieuwe werkgever van Van Bommel.

Geen Nederland voor Janssen

Over één ding is Vincent Janssen alvast zeker. “Ik heb eerder aangegeven dat ik nooit meer in Nederland zou spelen”, lacht hij in Het Nieuwsblad. De optie Feyenoord mag je voor Janssen dus al zeker schrappen.

Ook Janssen kijkt uit naar wat Van Bommel zal doen, want de twee werkten graag met elkaar samen. “Neen, ik weet niet wat ie gaat doen. Ik heb een goede band met de trainer – de beste coach waar ik ooit mee gewerkt heb. Ik voel me super goed bij hem. Zijn vertrek zou ik jammer vinden”, besluit de Nederlander.