Disciplinair Comité mild voor trainer en keeperstrainer: "Niet duidelijk bewezen"

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft geen schorsing uitgesproken tegen Glenn Verbauwhede en Kristoffer Andersen. De twee waren afgelopen weekend betrokken bij een opstootje.

Het kwam afgelopen weekend tot een stevige woordenwisseling tussen keeperstrainer Glenn Verbauwhede van KV Kortrijk en Kristoffer Andersen van KAS Eupen.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft echter beslist dat zij geen schorsing krijgen. Nochtans had lijnrechter Ruben Wyns aan scheidsrechter Nathan Verboomen gemeld dat er “gebruld en gegierd werd.” Al kon hij niet zeggen wat er juist gezegd werd.

Dat de twee uitgesloten werden was voor het Comité genoeg. De lijnrechter was niet specifiek genoeg of het ging om beledigingen of obsceniteiten. “Het is niet duidelijk bewezen dat wat er geroepen werd, daadwerkelijk beledigend was”, klinkt het.

Voor Brian Vandenbussche, de keeperstrainer van Antwerp, is er wel een straf uitgesproken. Hij had volgens de scheidsrechter in de match tegen Club Brugge een beslissing aangevochten door te gesticuleren.

Antwerp vond dat de uitsluiting voldoende was. Het Comité ging daar niet mee akkoord, maar milderde de straf wel tot twee matchen met uitstel en een boete van 1.000 euro.