Hans Vanaken eerlijk na Europese uitschakeling en onthult hoe kleedkamer daarop reageerde

Geen finale van de Conference League voor Club Brugge. Tegen het Italiaanse Fiorentina speelde het in de terugwedstrijd 1-1, na de 3-2 nederlaag in de heenwedstrijd.

Na 20 minuten zat Club Brugge op rozen tegen Fiorentina. Het stond snel op voorsprong, op dat moment genoeg om verlengingen af te dwingen. Maar Fiorentina scoorde tien minuten voor tijd vanop de stip.

De Italianen drukten Club Brugge wel achteruit na de openingsgoal en in de tweede helft kreeg het ook kans na kans. Het geluk stond opnieuw aan de kant van Club, want Fiorentina raakte tot drie keer toe het doelkader.

Vanaken eerlijk na Europese uitschakeling

"We moeten eerlijk zijn: ze verdienden een doelpunt", gaf De Cuyper toe. Ook kapitein Hans Vanaken was eerlijk in zijn analyse achteraf. "Misschien waren ze iets beter dan wij over twee matchen."

Hoe gaat het er dan aan toe in de kleedkamer bij Club Brugge? "Ik heb geen tranen gezien, maar de kopjes gingen natuurlijk wel naar beneden en iedereen staarde voor zich uit. Als je in de halve finale staat wil je gewoon naar de finale. Als die dan niet haalt is er natuurlijk ontgoocheling."

Vanaken wilde wel positief afsluiten. "Ik denk dat we bijzonder trots mogen terugblikken op onze Europese campagne. En we hebben nu nog alles om voor te spelen in die laatste drie wedstrijden van de play-offs."