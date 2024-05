Club Brugge betaalt peanuts om Jackers definitief over te nemen van OH Leuven

Er is eigenlijk nooit echt twijfel geweest bij Club Brugge dat ze de optie in het huurcontract van Nordin Jackers gingen lichten. De 26-jarige doelman heeft vanaf dag 1 de technische staf overtuigd.

Jackers zijn talent heeft nooit ter discussie gestaan. Hij komt uit de geroemde doelmannenschool van KRC Genk en heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Door omstandigheden kwam hij bij OH Leuven nooit in aanmerking voor een basisplaats en toen Club een tweede doelman zocht, kwamen ze bij hem terecht.

Senne Lammens was immers transfervrij naar Antwerp vertrokken en Shinton en Bursik bleken niet voldoende. Op training gaf Jackers altijd een goeie indruk, maar Simon Mignolet was natuurlijk altijd de nummer 1.

Toen die begin deze play-offs geblesseerd raakte, nam Jackers zonder enig probleem zijn rol over. Hij toonde dezelfde volwassenheid, voetballend vermogen en betrouwbaarheid.

Mignolet is er wel al 36, maar is zeker nog niet toe aan zijn voetbalpensioen. Toch zal Jackers straks de concurrentie met hem aangaan. De twee doelmannen hebben ook een goeie band.

En Club hoefde geen enkel risico te nemen, want Jackers kostte hen slechts 150.000 euro om hem over te nemen van OH Leuven. Peanuts, gezien de transfers die Club normaal doet. En zeker voor een betrouwbare doelman.