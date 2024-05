📷 "'Sorry, ik heb een fout gemaakt'": Consternatie na halve finale in Champions League

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. Al is er veel te zeggen over het slot van de wedstrijd.

Real Madrid kwam in de slotseconden van de wedstrijd op een 2-1-voorsprong, na een lange controle van de VAR. De bezoekers zetten nog alles op alles en De Ligt scoorde de gelijkmaker, maar dat feestje ging niet door. De Poolse ref van dienst keurde het doelpunt af, omdat er gevlagd was voor buitenspel. De Duitsers voelden zich stevig bekocht in die fase.

“Het was een ramp”, zei trainer Thomas Tuchel van Bayern München achteraf. “Een absolute ramp en een duidelijke overtreding van de spelregels. De regel is duidelijk: een fase moet afgemaakt worden. De eerste fout was er één van de lijnrechter, de tweede van de scheidsrechter.”

Verontschuldigingen

Matthijs de Ligt kreeg zelfs verontschuldigingen van de lijnrechter. “Als het buitenspel is, is het buitenspel. Maar de regel zegt dat als het niet duidelijk is, je moet laten doorspelen. Het is gewoon een grote fout.”

“De lijnrechter zei tegen mij: ‘Sorry, ik heb een fout gemaakt’. Ja, daar koop ik niets voor”, gaat De Ligt verder. “Ik wil niet zeggen dat Real de scheidsrechters altijd aan hun kant heeft, maar vanavond heeft dat wel het verschil gemaakt.”

Ook Marc Degryse was hetzelfde oordeel toegedaan in de studio’s van VTM. “Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat het buitenspel was”, aldus Degryse. “De lijnrechter had niet mogen vlaggen, dan kon de aanval doorgaan. Het was zo nipt. Je moet ook rekening houden met het moment, het gaat om de 95ste minuut in een halve finale van de Champions League... Dan moet je niet overhaast beslissen.”