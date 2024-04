Ligt de weg naar Gent open voor Hasi? Coach wil iets benadrukken bij vertrek uit Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wegen van Besnik Hasi en KV Mechelen zullen na dit seizoen scheiden. De coach tekende eerder dit seizoen een contract tot eind juni 2024 en er is geen akkoord gevonden over een langere verbintenis. Dat vindt Hasi zelf jammer.

De geruchten deden de voorbije weken al de ronde dat Besnik Hasi zou vertrekken bij KV Mechelen. Onder meer KAA Gent werd al genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Op zijn persconferentie voor de match liet hij zich ontvallen dat hij misschien nieuws zou hebben zaterdag.

En hij ontgoochelde niet in de perszaal van Achter de Kazerne. De coach kondigde zijn afscheid aan bij De Kakkers, al doet hij natuurlijk wel nog het seizoen en de laatste vier wedstrijden uit bij Malinwa. Club en coach onderhandelden lange tijd.

© photonews

"We hebben jammer genoeg geen akkoord kunnen vinden", aldus Besnik Hasi na de 3-0 overwinning tegen OH Leuven. "Ik ben hier graag en werk hier graag, dus dit is jammer. Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet de laatste zes maanden."

Nog niet gesproken met andere ploegen

Ook de fans kregen naast de spelers en de staf een pluim van Hasi, want zij stonden er altijd - ook in de moeilijke dagen. En zo lijkt de weg naar KAA Gent open te liggen voor de oefenmeester van KV Mechelen. Of toch niet?

"Ik heb nog niet gesproken met andere clubs", is hij duidelijk. "Ik wil benadrukken dat het niet te maken heeft met andere ploegen. Ik heb nog met niemand anders gesproken, ik ben er gewoon niet uitgeraakt met Mechelen."