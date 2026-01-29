Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis
De groepsfase op het EK Futsal in Slovenië zit er zo goed als op. De Belgen eindigden hun groepsfase met een zware nederlaag tegen Spanje. En toch was er ook goed nieuws te melden, want er werd opnieuw geschiedenis geschreven.

De eerste speeldag van het EK leverde voor de Belgen meteen een flinke zege op, want tegen Wit-Rusland werd flink uitgehaald en met 4-0 gewonnen. De Futsal-duivels maakten zo heel wat indruk en schreven geschiedenis. 

Rode Duivels Futsal verliezen met 10-3 van Spanje

Het was de eerste zege in meer dan dertig jaar voor de Belgen. Op de tweede speeldag werd verloren van Slovenië met 4-5 en dus was de vraag wat ze in de derde wedstrijd zouden doen tegen absolute grootmacht Spanje.

De Belgen hadden het bijzonder moeilijk in hun wedstrijd tegen Spanje en kregen heel wat doelpunten om de oren. Onder meer Raya, Pablo Ramirez en Cecilio deden de netten twee keer trillen in een wedstrijd die op 10-3 zou eindigen.

Futsal Devils door naar kwartfinale tegen Portugal

De Futsal Devils ondergingen de hele wedstrijd de wet van de sterkste en kregen een paar heel mooie goals tegen. In het slot konden Bachar - de zoon van de bondscoach - en Rahou wel nog scoren om te milderen. Daarna kwam pas het écht goede nieuws.


Doordat Slovenië zijn wedstrijd tegen Wit-Rusland verloor met 2-3, zijn de Belgen alsnog door als tweede in de groep. Bij gelijke punten telt immers eerst het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden en daar komt België het beste uit. In de kwartfinale wacht met Portugal een nieuwe grootmacht.

