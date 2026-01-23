België schrijft geschiedenis met eerste zege in dertig(!) jaar

België schrijft geschiedenis met eerste zege in dertig(!) jaar
Foto: © photonews

Het EK Futsal in Slovenië is begonnen. En dat leverde voor de Belgen meteen een flinke zege op, want tegen Wit-Rusland werd flink uitgehaald en met 4-0 gewonnen. De Futsal-duivels maken zo heel wat indruk en schrijven geschiedenis.

De Belgen wisten zich voor de zesde keer te plaatsen voor een eindtoernooi op het EK Futsal. De vorige keer dat dat lukte werd het EK in eigen land georganiseerd en trokken wij in 2014 een aantal keren naar Antwerpen daarvoor.

Topschutter aller tijden Rahou doet het opnieuw met hattrick

Toen konden de Belgen gelijkspelen tegen Oekraïne in hun groep, maar een overwinning boeken lukte niet - tegen Roemenië werd zelfs zwaar met 1-6 verloren. Ook in 2010, 2003 en 1999 werd geen overwinning geboekt.

De laatste - en meteen ook enige - overwinningen dateren van het EK 1996, toen de Belgen in Spanje knap derde werden. Toen wonnen ze in de groepsfase van Nederland en in de strijd om het brons van Italië na verlengingen.

België wint met 4-0 van Wit-Rusland

Nu hebben ze tegen Wit-Rusland een nieuwe zege beet in een groep met verder ook nog thuisland Slovenië en topland Spanje. Wit-Rusland werd met 4-0 alvast geklopt, waardoor de weg naar de kwartfinales nog steeds open ligt.


Omar Rahou opende vroeg de score en wist in de tweede helft uit te diepen met een hattrick, terwijl ook Steven Dillien de netten deed trillen. Aan de overkant was er een sterke Dries Vrancken om de voorsprong te verdedigen.

