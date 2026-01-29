DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

STVV staat momenteel tweede in de stand om de Jupiler Pro League. Steeds meer maken ze indruk op vriend en vijand en stilaan wordt hier en daar ook al gedacht dat ze ook in de play-offs nog een woordje zouden kunnen meespreken.

"De 28-jarige Joedrick Pupe is de vierde Truiense aanwinst in deze transferperiode. STVV huurt de linksvoetige verdediger van het Canadese Vancouver Whitecaps en bedong daarbij ook een aankoopoptie. Pupe zal de geel-blauwe kleuren verdedigen met rugnummer 23."

STVV (en niet Kortrijk) haalt Joedrick Pupe terug naar België

"Door een blessure bleven zijn speelminuten bij Vancouver Whitecaps beperkt, al kwam Pupe wel in actie in de MLS Cup-finale tegen Inter Miami. In die wedstrijd verdedigde hij 22 minuten lang tegen niemand minder dan Lionel Messi", aldus STVV op haar webstek.

De voorbije weken leek Pupe op weg naar KV Kortrijk, maar het is dus STVV geworden. Het nummer twee uit de Jupiler Pro League in plaats van de Challenger Pro League dus. De Kanaries hadden een nieuwe verdediger nodig na het vertrek van Rein Van Helden naar Antwerp.

STVV heel blij met de komst van Pupe naar Stayen

Volgens STVV-CEO Takayuki Tateishi kan Joedrick Pupe in de komende periode van grote waarde zijn: “Als belangrijke pion en kapitein bij Dender etaleerde hij zijn leiderschapskwaliteiten, zowel op als naast het veld."

"Joedrick is een Belgische, linksvoetige verdediger die zich comfortabel voelt aan de bal, sterk in de lucht is en bovendien beschikt over een uitstekende voorzet. Hij kan ons zowel centraal in de verdediging als op de linksachterpositie extra opties bieden."



