Joseph Oosting is héél blij met Antwerpse versterking en laat er geen twijfel over bestaan

Rein Van Helden heeft (enigszins verrassend gezien de status van STVV dit seizoen) Stayen verlaten voor een transfer naar Antwerp. Zijn move werd vrijdag officieel gemaakt. Ook coach Joseph Oosting is daar uiteraard heel tevreden mee.

Antwerp was op zoek naar een vervanger voor Rosen Bozhinov en kwam uit bij Rein Van Helden, die dit seizoen alle 21 competitiewedstrijden in de basis stond bij STVV en een absolute sterkhouder was voor De Kanaries.

The Great Old betaalde 1,5 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger en legde hem zoals geweten onder contract tot 30 juni 2030. Daarmee heeft stamnummer 1 meteen een zaak gedaan met oog op de lange(re) termijn.

Coach Joseph Oosting is zeer tevreden met de deal. Hij wilde al langer defensieve versterking en die is nu dus ook binnengehaald. De oefenmeester van Royal Antwerp FC lijkt dan ook veel van Rein Van Helden te verwachten.

De goesting is er bij Rein Van Helden om voor Antwerp te spelen

“Rein was een interessant profiel voor ons omdat hij jong en Belgisch is, en omdat er nog rek op zit. We vertrouwen erop dat hij nog beter zal worden en ons verder zal brengen in onze ambitie", aldus Oosting over de nieuwkomer.

Lees ook... Joseph Oosting ziet sterkhouder Antwerp uitvallen: "We zijn hem een tijdje kwijt"

En de coach ging verder op zijn persconferentie volgens Gazet van Antwerpen: "Hij wilde ook graag voor onze club voetballen. Dat vind ik enorm belangrijk bij spelers. Ik zie een leider in hem. Hij gaat ons iets brengen."

