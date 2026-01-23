OFFICIEEL: Antwerp plukt sterkhouder weg bij Sint-Truiden

Ondanks zijn status als onbetwiste basisspeler bij Sint-Truiden, de verrassende nummer twee in de Jupiler Pro League, verlaat Rein Van Helden Stayen voor een transfer naar Antwerp. Zijn move werd vrijdag officieel gemaakt.

Na 21 speeldagen staat Sint-Truiden verrassend tweede in het klassement, op amper drie punten van leider Union SG en met een punt voorsprong op Club Brugge. STVV doet het verrassend goed en is aan een seizoen bezig dat de geschiedenisboeken ingaat.

Er komt logische interesse voor een aantal basisspelers, maar STVV kon zijn kern nog goed bij elkaar houden. De voorwaarden die de Kanaries kunnen bieden, vooral op financieel vlak, liggen echter lager dan bij de andere top-6-clubs. Daardoor wordt het moeilijk om aanbiedingen te weigeren wanneer een grote club aanklopt.

Rein Van Helden verlaat STVV voor Antwerp

Dat is nu ook gebeurd met Rein Van Helden. Antwerp was op zoek naar een vervanger voor Rosen Bozhinov en kwam uit bij de centrale verdediger, die dit seizoen alle 21 competitiewedstrijden in de basis stond bij STVV.

The Great Old betaalt 1,5 miljoen euro voor de 23-jarige verdediger. Ondertussen maakte Antwerp de transfer ook helemaal officieel: Rein Van Helden tekende een contract tot 30 juni 2030 op de Bosuil.