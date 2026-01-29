Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

KRC Genk speelt donderdagavond een heel belangrijk duel in de strijd om mogelijk nog de top-8 in de Europa League. In de Jupiler Pro League lukt het allemaal heel wat minder voor de Limburgers. En dat vinden ook de analisten bizar.

"Als je naar de kwaliteit van de kern van Genk kijkt in vergelijking met de ploegen die nog tussen de top-6 en Genk staan, dan is het niet te geloven dat ze op plaats elf staan. Dan moet het nog mogelijk zijn om een remonte in te zetten."

Mathematisch is het nog mogelijk voor Genk

“Maar zonder spectaculaire ommekeer is dat niet realistisch. Dan komen we bij de Rode Duivels van lang geleden terecht toen er werd gesproken dat het mathematisch nog kon”, klinkt het zeer duidelijk bij en in Vandenbempt.

“Genk heeft zes keer gewonnen in 22 wedstrijden. Dan zouden ze dat in de laatste acht wedstrijden ook nog een keer of vijf-zes moeten doen en dat moeten doen met spelers die niet overlopen van het vertrouwen op dit moment.”

KRC Genk heeft dringend nood aan efficiëntie volgens Peter Vandenbempt

“En met een gebrek aan efficiëntie. Het is eigenlijk niet te geloven dat Genk niet won van Cercle Brugge, maar er zit een enorm gebrek aan regelmaat in hun wedstrijden. Het herstel lijkt een werk van langere adem, al biedt Europa nog wat troost momenteel.”

“Genk staat na 22 wedstrijden drie punten boven de Relegation Play-offs. En het is extra pijnlijk voor de supporters, omdat STVV het ondertussen ongelooflijk goed blijft doen en nu al in de buurt komt van hun competitierecord.”

