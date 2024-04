Luca Modric evenaart Roberto Carlos als clublegende bij Real Madrid

Jarenlang speelde hij bij Tottenham, maar bij Real Madrid groeide hij pas echt uit tot een echte clublegende. Nu heeft hij Roberto Carlos geëvenaard.

Terwijl Güler de show stal tegen Real Sociedad, ging het ook vooral over Modric. De middenvelder (38) droeg alweer voor de 527ste keer het shirt van Real Madrid. Daardoor kwam hij op gelijke hoogte met Roberto Carlos en nadert hij met rasse schreden de toptien van spelers met meest gespeelde wedstrijden voor Real Madrid aller tijden.

Ancelotti verklapte alvast dat hij op Modric zal bouwen in het tweeluik met Bayern München, in de halve finale van de Champions League. "Hij heeft opnieuw laten zien, wat hij al weken laat zien. Hij is in optimale conditie", sprak Ancelotti tegenover Marca.

"Hij stelt ons in staat om onder de druk uit te spelen", was Ancelotti lyrisch over zijn spelmaker. Dinsdag zal Europa nog eens kunnen genieten van Modric, al kan dat nog jarenlang, als het aan Ancelotti ligt. "Hij is topfit. Zijn conditie is spectaculair. Dinsdag gaat hij spelen."