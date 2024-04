SK Deinze laat Patro Eisden alle kleuren van de regenboog zien

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De halve finale van de promotiewedstrijden in de Challenger Pro League is na één wedstrijd al gespeeld. SK Deinze haalde snoeihard uit tegen Patro Eisden.

De wedstrijd tussen Patro Eisden en Deinze kende een rommelige openingsfase, met weinig kansen aan beide zijden. Vlak voor rust viel dan toch het eerste doelpunt, een prachtig afstandsschot van Gonzalo Almenara.

In de tweede helft zette Deinze het tempo hoger en breidde het de voorsprong verder uit. Emilio Kehrer verdubbelde de voorsprong van dichtbij, en tien minuten later benutte Lennart Mertens een strafschop feilloos.

En het werd nog erger voor Patro, want Kehrer zorgde met een fraaie lob zelfs voor de 0-4 eindstand. Hierdoor lijkt Patro zo goed als kansloos voor promotie, terwijl Deinze al bijna zeker is van een plek in de finale van de Promotion Play-Offs.

In de andere halve finale staat zaterdagavond de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Lommel het programma. De winnaar van die partijen (het is met een heen- en terugwedstrijd) zal het hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen SK Deinze.