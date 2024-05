Hannes Van Der Bruggen ziet heel wat mogelijkheden voor Cercle door... Wouter Vrancken

Afgelopen weekend won Cercle Brugge met 4-1 van KRC Genk. Duidelijke cijfers, waardoor de Vereniging in de rangschikking van de Champions' Play-offs op één puntje van de belangrijke vierde plek van de Limburgers komt.

Met nog drie wedstrijden voor de boeg is alles mogelijk. Wie had voor de start van het seizoen gedacht dat Cercle Brugge dit jaar tot in het slot van de competitie een kans zou maken op Europees voetbal?

“Het was een gok toen ik bij Cercle tekende in volle degradatiestrijd, maar het gaat elk jaar crescendo”, vertelt Hannes Van Der Bruggen aan Het Laatste Nieuws. “Vorig seizoen was er de zesde plaats in de eindstand na de play-offs, dit seizoen de onvergetelijke kwalificatie voor de Champions’ Play-offs met die zege tegen RWDM. Een Europees ticket afdwingen zou het summum zijn.”

De mogelijkheden zijn er alvast, zeker omdat het tegen Anderlecht en Genk heel erg goed zat. Hannes Van Der Bruggen gelooft erin en ziet nog een extra factor die hen dat plekje hoger kan doen eindigen.

“Dat Genk zonder hoofdcoach de slotfase van het seizoen ingaat, kan een rol spelen. En een barrage tegen AA Gent hoort ook tot de mogelijkheden. Het wordt superspannend, dat is wel duidelijk. En ja, toen ik mijn contract tekende werd daar een optiejaar in opgenomen, dus het is zeker de bedoeling dat ik mijn cijfers bij Cercle volgend seizoen nog kan aandikken.”