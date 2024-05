'Bayern München denkt plots aan héél bijzondere oude bekende als nieuwe coach'

In de Champions League zijn de finalisten gekend. Bayern München kwam er dichtbij, maar haalde het uiteindelijk net niet van Real Madrid. Ondertussen wordt er al gedacht aan de toekomst in München.

Bayern München greep dit seizoen naast de titel in Duitsland - die moest het aan Bayer Leverkusen laten. En nu moest het dus ook een uitschakeling verwerken in de Champions League in de halve finales tegen Real Madrid.

Slotsom: er is werk aan de winkel bij Bayern en ze willen daartoe ook hoog mikken, met een andere coach. Thomas Tuchel lijkt al langer dan vandaag afscheid te zullen (moeten) nemen van de Duitse Rekordmeister.

Louis van Gaal genoemd als nieuwe coach

De voorbije weken werden al diverse namen genoemd, waarbij Xabi Alonso lange tijd in polepositie leek te gaan liggen. Zelfs Jürgen Klopp werd al genoemd, al heeft hij een verleden bij Borussia Dortmund en lijkt dat moeilijk te worden.

Nu is er volgens Kicker echter een nieuwe, heel opvallende naam opgedoken op het verlanglijstje. Dat zou oude bekende Louis van Gaal zijn. De 72-jarige coach is momenteel adviseur bij Ajax Amsterdam, maar zou gepolst worden.

Op die manier zou een oude bekende die in het verleden al prijzen pakte met Bayern München kunnen terugkeren naar Duitsland. De krant laat wel weten dat een en ander nog niet meteen concreet is, maar dat Bayern wel wil spreken.